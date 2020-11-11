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Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва

Кулеба заявив, що в МЗС не проти, що РФ закрила торгові представництва і для себе також.

Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розірвала угоду з Російською Федерацією про торговельні представництва ще три місяці тому.

Про це він написав у Twitter.

"Україна за ініціативою МЗС розірвала російсько-українську угоду про торгові представництва ще три місяці тому. Але ми не проти, що Росія їх закрила і для себе", - заявив глава МЗС. 

Нагадаємо, сьогодні уряд РФ ухвалив рішення закрити торгові представництва в Литві та Україні. Закрити ці представництва ще у вересні запропонувало російське міністерство промисловості і торгівлі РФ. У 2019 році Росія вперше втратила позиції найбільшого торговельного партнера України серед окремих країн.

У 2018 Росія заборонила ввезення на свою територію низки товарів, країною походження яких є Україна або переміщуються через територію України. Імпорт, на який введена нова заборона, оцінювався в $510 млн.До переліку заборонених товарів увійшли, зокрема, пшениця, соняшникова олія, готова або консервована риба, ікра осетрових, кондитерські вироби, шоколад, хліб, консервовані овочі та фрукти, фруктові та овочеві соки, пиво і вина.

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