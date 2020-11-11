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Кабмін погодив звільнення голови Миколаївської ОДА

Новим очільником Миколаївської ОДА замість Олександра Стадніка стане керівник миколаївського осередку "Слуги народу" Віталій Кім.

Кабмін погодив звільнення голови Миколаївської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив звільнення Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської ОДА.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Василь Мокан.

"Погодити звільнення (проєкт Указів Президента України): Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської ОДА (за угодою сторін)", - йдеться в повідомленні. 

Стадніка призначили на посаду у вересні 2019. 

На посаду керівника Миколаївської ОДА Кабмін погодив очільника миколаївського осередку "Слуги народу" Віталія Кіма. З кандидатами міністри проводили співбесіди в режимі відео. 

Кім раніше був волонтером для партії "СН" на парламентських виборах, цього року готував "Слуг народу" до місцевих виборів на Миколаївщині. На виборах у міськраду йшов під другим номером одразу після Тетяни Домбровської - кандидатки, яку глава партії Олександр Корнієнко назвав "робочою бабою". 

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звільнення очільників обласних державних адміністрацій триватиме за результатами місцевих виборів.

5 листопада Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій. 

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