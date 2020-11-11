Кабмін погодив звільнення голови Миколаївської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив звільнення Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської ОДА.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Василь Мокан.

"Погодити звільнення (проєкт Указів Президента України): Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської ОДА (за угодою сторін)", - йдеться в повідомленні.

Стадніка призначили на посаду у вересні 2019.

На посаду керівника Миколаївської ОДА Кабмін погодив очільника миколаївського осередку "Слуги народу" Віталія Кіма. З кандидатами міністри проводили співбесіди в режимі відео.

Кім раніше був волонтером для партії "СН" на парламентських виборах, цього року готував "Слуг народу" до місцевих виборів на Миколаївщині. На виборах у міськраду йшов під другим номером одразу після Тетяни Домбровської - кандидатки, яку глава партії Олександр Корнієнко назвав "робочою бабою".

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звільнення очільників обласних державних адміністрацій триватиме за результатами місцевих виборів.

5 листопада Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.