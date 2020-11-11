Уряд розглядатиме на посаду очільника Сумської ОДА Василя Хому

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні розглядатиме кандидатуру очільника Сумської ОДА, попередній глава якої Роман Грищенко був звільнений.

Претендентом на посаду є Василь Хома, повідомили LB.ua джерела в уряді.

Хома - колишній заступник голови Харківської ОДА, де він працював разом з Михайлом Добкіним. Також він був заступником голови ХОДА Ігоря Балути. З 2010 року очолював апарат ОДА та був заступником глави харківського осередку Партії регіонів.

У 2014 році він звільнився.

Хома має сайт, на якому позиціонує себе як "управлінця, юриста, афганця".

Нагадаємо, що 5 листопада Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.

До цього їхнє звільнення погодив уряд. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пояснив, що таке рішення зумовлене моніторингом стану справ у регіонах.

"Мінрегіон регулярно моніторить стан справ у кожному регіоні по багатьох напрямках. Щотижня ретельно відпрацьовуємо ці питання з ОДА. У тому числі по реалізації програми президента "Велике будівництво" та проєктів регіонального розвитку. За результатами таких оцінок й інших об’єктивних факторів сьогодні на засіданні уряду було погоджено подання про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій", – додав він.

Учора президент призначив тимчасових в.о. голів цих ОДА - ними стали заступники попередніх керівників. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звільнення очільників обласних державних адміністрацій триватиме за результатами місцевих виборів.