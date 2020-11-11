Фото: Lb.ua

Ресторатори вийшли на акцію #МаюПравоПрацювати біля будівлі Кабінету Міністрів з вимогою не запроваджувати "карантин вихідного дня".

Про це повідомляє фотокореспондент LB.ua.

Близько пів сотні людей вийшли з гаслами “Нас мільйони. Дайте працювати!”, “Нет карантину выходного дня!”, “Мы безопасней, чем в метро!”, “Людина їсть не тільки в будні!”, “Без бізнесу немає економіки”, “Не можете помочь — не мешайте!”.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Такі самі акції пройшли у 22 інших містах України. Зокрема: у Львові, Луцьку, Харкові, Рівному, Сумах, Тернополі, Полтаві, Запоріжжі, Маріуполі, Херсоні, Івано-Франківську, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Мелітополі, Черкасах.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Організатори акції заявили, вони протестують тому, що після весняного локдауну їм ніхто не компенсував збитків. І багато закладів не змогли відкритися після завершення карантину. Протестувальники побоюються, що після наступного карантину закриється більшість закладів країни. Вони наполягають, що дотримуються усіх норм карантину і не розуміють, як галузь буде виживати.

Нагадаємо, про те, що уряд планує посилити карантин на вихідні дні, стало відомо минулого тижня. Карантин вихідного дня передбачає закриття фудкортів, ресторанів, окрім роботи на виніс.

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з представниками Кабінету Міністрів і правоохоронних органів для контролю ситуації з поширенням коронавірусної інфекції. Глава держави заявив, що карантин вихідного дня буде діяти кілька тижнів. А додаткові обмеження допоможуть уникнути жорсткого локдауну.