Ковід у США найбільше поширювався в ресторанах, спортзалах і готелях, – американські вчені

Протягом березня-травня коронавірус у США найчастіше поширювався через контакти в ресторанах, спортзалах та готелях.

Такого висновку дійшли учені Стенфордського і Північно-Західного університетів, які аналізували дані мобільних телефонів 98 млн осіб та статистику заражень, пише Bloomberg.

У Чикаго модель дослідження передбачає, що робота ресторанів без обмежень може спричинити майже 600 000 нових випадків заражень.

Інша точка зору оприлюднена в журналі Nature Марком Ліпсічем та Кевіном Ма з Гарвардського університету. Зазначається, що епідеміологічні дані про те, як втручання можуть стримувати інфекцію, занадто малі.

Моделі, наведені в дослідженні, передбачають, що повномасштабні блокування не потрібні для стримування вірусу. Маски і соціальна дистанція, а також деякі обмеження роботи можуть зіграти важливу роль у контролі поширення інфекції.

Обмеження кількості відвідувачів на 20% в закладах в районі метро Чикаго скоротило прогнозовані нові інфекції в дослідженні більш ніж на 80%. А оскільки обмеження відвідуванності перш за все повпливало тільки на ту кількість, що приходить у години пік, ресторани загалом втратили тільки 42% відвідувачів.

Нагадаємо, що в Україні розглядають варіант введення карантину вихідного дня, коли ресторани та розважальні закладки будуть закритими з суботу по понеділок. Президент України Володимир Зеленський вважає, що тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдауну.