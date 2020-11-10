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Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте

На фото зображений Кернес разом зі своїм пасинком Родіоном Гайсинським. 

Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте

Харківський бізнесмен і друг мера Харкова Геннадія Кернеса Павло Фукс оприлюднив фото харківського міського голови, який наразі проходить лікування від коронавірусу COVID-19 в берлінській клініці Шаріте.

Повідомлення з фото Кернеса він опублікував в своєму Telegram.

На фото зображений Кернес разом зі своїм пасинком Родіоном Гайсинським. 

"Передаю привіт всім харків'янам. І окремий привіт всім, хто мене загубив", - йдеться у підписі на фото.

Нагадаємо, що на початку вересня Геннадій Кернес захворів на коронавірус, у зв’язку з ускладненням здоров'я його вивезли на лікування у Німеччину до берлінської клініки Шаріте.

2 жовтня Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

Не дивлячись на хворобу, Кернес був зареєстрований кандидатом на виборах міського голови Харкова. 25 жовтня Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила Кернеса переможцем виборів та визнала його Харківським міським головою. За нього віддали голоси 60,34% виборців.

10 листопада у поліції Харкова повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення Геннадія Кернеса. Заяву про зникнення міського очільника подав керівник однієї з громадських організацій. Згодом повідомлення прибрали з сайту поліції.

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