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​Порошенко побажав Зеленському швидко одужати і закликав владу підтримати українців у разі локдауну

"Рішення мають бути дуже прості: повернути вилучені з коронавірусного фонду 40 мільярдів".

​Порошенко побажав Зеленському швидко одужати і закликав владу підтримати українців у разі локдауну
Фото: qha.com.ua

Петро Порошенко побажав Володимиру Зеленському швидкого одужання від коронавірусу. Перебуваючи у Львові, він закликав владу повернути у коронавірусний фонд 40 мільярдів гривень, які були втрачені не за призначенням, і забезпечити фінансову допомогу українцям у випадку оголошення локдауну.

Про це інформує пресслужба партії "Європейська Солідарність".

"Попри політичну боротьбу і безліч питань до влади, яка провалила оборону країни від пандемії, я по-людськи бажаю Володимиру Олександровичу якнайшвидшого одужання. Я на собі знаю, що таке важко перехворіти ковідом. І дуже сподіваюся, що його молодий 42-річний організм легко впорається з інфекцією. Я щиро цього прагну", - зазначив п’ятий Президент України.

Порошенко зауважив, що влада говорить про запровадження так званого "локдауну вихідного дня", але забуває говорити про гроші.

"Люди мають їсти, платити за квартири – люди мають видатки. Рішення мають бути дуже прості: повернути вилучені з коронавірусного фонду 40 мільярдів", - зазначає Порошенко.

Кошти з фонду мають витрачатися не на дороги чи поліцію, а на захист лікарів, підтримку громадян і на медичне оснащення, - наголошує лідер "Європейської Солідарності".

"Закупити і обладнати кисневими станціями, кисневими концентраторами кожне ліжко, забезпечити засобами захисту кожного лікаря, вчителя, вихователя", - наголошує п’ятий президент.

Нагадаємо, вчора Зеленський захворів на коронавірус. Він продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

Президент вважає, що його політичні опоненти "радіють його хворобі", та звинуватив цю "невелику кількість суб’єктів" у втраті людських якостей.

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