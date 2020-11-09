Він продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції.

Президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента у Telegram.

"На жаль, у президента України Володимира Зеленського позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19. Глава держави почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції. В нього завжди будуть потрібні інструменти та обладнання для зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керівник Офісу президента, його заступники та працівники ОП здають ПЛР-тести на постійній основі.

Заступниця голови ОП Юлія Ковалів отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень.

"Закликаємо громадян дотримуватися карантинного режиму: не забувати про маски та соціальну дистанцію", - наголосили в ОП.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо про те, що ковід виявили в міністра фінансів Сергія Марченка. Він перебуває на лікарняному.

7 листопада Зеленський відвідав відділення інспекторів прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині. Президент держави оглянув приміщення мобільного польового шпиталю, розрахованого на прийом 60 пацієнтів.