Міністр фінансів Марченко захворів на ковід

Міністр фінансів Сергій Марченко заразився коронавірусом.

Про це повідомила депутатка Верховної Ради Ірина Верещук, яка хотіла сьогодні зустрітися з ним, щоб поговорити про розмитнення вживаних імпортних автомобілів.

"Ми звернулися до міністра фінансів. З'ясувалося, що він захворів на ковід і сьогодні на лікарняному. Однак я мала з ним розмову по телефону, ми проговорили усі дражливі моменти", - сказала вона в коментарі громадській організації "Авто Євро Сила", яка об'єднує власників євроблях.

Нагадаємо, що Верещук - членкиня податкового комітету Верховної Ради.

У понеділок, 9 листопада, цей комітет розглядав вісім законопроєктів про доступне розмитнення імпортних автомобілів, але не підтримав жодного. Натомість було прийнято рішення створити робочу групу для напрацювання єдиного законопроєкту на базі вже зареєстрованих.

"Авто Євро Сила" минулого тижня пікетувала Верховну Раду з вимогою прийняти законопроєкт №3704, який передбачає скасування акцизів на легкові автомобілі та кузови до них, мотоцикли, причепи і напівпричепи та інші транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше. За прогнозами депутата Мар'яна Заблоцького (співавтор законопроєкту), це дозволило б зменшити ціни на вживані автомобілі в Україні приблизно вдвічі.

Міністерство фінансів виступило категорично проти цього законопроєкту. Там порахували, що законопроєкт №3704 призведе до прямих втрат бюджету в розмірі близько 8 млрд гривень. Адекватних компенсаторів для цих втрат немає.