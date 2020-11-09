Профільний комітет Ради не підтримав законопроєкт, який вимагали "євробляхери"

Доступне розмитнення будуть розглядати ще раз пізніше.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики вирішив створити робочу групу з напрацювання єдиного законопроекту про доступне розмитнення автомобілів.

Таке рішення було прийнято на засіданні комітету в понеділок.

Робоча група, яку очолить депутат Олександр Ковальчук зі "Слуги народу", має підготувати новий законопроєкт на основі тих, що уже зареєстровані в парламенті.

"Якимось чином ми це питання повинні вирішити, але ми повинні вирішити його не на шкоду державі, не на шкоду суспільству. Оцю золоту середину потрібно знайти", - сказав на засіданні голова комітету Данило Гетманцев.

На минулому тижні громадська організація "Авто Євро Сила" (об'єднує власників так званих "євроблях", або нерозмитнених автомобілів на іноземних номерах) пікетувала Верховну Раду з вимогою прийняти законопроєкт №3704, який, на їх думку, міг би врегулювати це питання.

Головна ідея цього законопроєкту - скасувати акциз на легкові автомобілі та кузови до них, мотоцикли, причепи і напівпричепи та інші транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше.

За прогнозами депутата Мар'яна Заблоцького (один зі співавторів законопроєкту №3704), це дозволило б зменшити ціни на вживані автомобілі приблизно вдвічі.

"У мене є добра знайома, яка купила Daewoo Matiz за 9 тисяч доларів. Маленька така, дряхленька машинка червоного кольору. Дивлюся на сайті німецького маркета - там вона коштує 2,5 тисячі доларів. Для мене основна проблема цього закону - це те, що в Україні беушні автомобілі в два-три рази дорожчі, ніж в Європі, тому що у нас структура акцизну така. Він обкладає великими податками тільки дешеві авто", - сказав Заблоцький під час засідання комітету.

Але проти законопроєкту №3704 категорично виступило Міністерство фінансів, яке вважає проблему євроблях перебільшеною.

Директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України Олександр Москаленко сказав депутатам, що насправді безконтрольного ввезення вживаних автомобілів більше не відбувається. За даними міністерства, в Україні може бути до 420 тисяч нерозмитнених євроблях, ввезених з 2013 року. Але сказати, скільки їх є насправді, неможливо, тому що значна частина цих машин була розібрана на запчастини.

Міністерство фінансів також підрахувало, що законопроєкт №3704 призведе до прямих втрат бюджету в розмірі близько 8 млрд гривень в гривень. Адекватних компенсаторів для цих втрат немає.

"Розбалансовуючи бюджет, ми забуваємо про тих, хто не має грошей не тільки розмитнити автомобіль, але й не має грошей на будь-який автомобіль. У зв'язку з ковідом і можливим майбутнім локдауном люди втратять роботу, і їм потрібно буде допомагати. Допомагати їм буде бюджет. Будь-ласка, не приймайте поспішних рішень", - попередила депутатів заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

Нагадаємо, що у 2018 році Верховна Рада вже намагалася розв'язати проблему євроблях, прийнявши два закони.

Перший ввів нову формулу акцизного податку, який розраховують як множення базової ставки (від 50 до 150 євро залежно від типу і об'єму двигуна) на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років). Другий сильно підвищив розміри штрафів за порушення термінів перебування євроблях в Україні.

Крім того, з 25 листопада 2018 року до 24 лютого 2019 року діяв пільговий період, за час якого українці розмитнили за зменшеними ставками податків 218 тисяч транспортних засобів на іноземних номерах. Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.