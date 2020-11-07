Шмигаль: у жовтні державний бюджет виконано на 110%

За його словами, за 10 місяців цього року бюджет виконано на 99%.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у жовтні державний бюджет України виконано на 110%.

Про це він написав у Facebook.

"У жовтні державний бюджет виконано на 110%. Завдяки боротьбі зі схемами, податкова служба перевиконала індикатив надходжень на 42%. Загалом за 10 місяців цього року бюджет виконано на 99%", - зазначив глава уряду.

За його словами, другий місяць поспіль спостерігається відновлення експорту. Попри світову економічну кризу, експорт українських товарів у жовтні зріс на 1,3% та склав 4,6 млрд доларів. Найбільше зростання експорту цього року спостерігається в КНР — на 88%, або на 2,6 млрд доларів.

Шмигаль зазначив, що найближчим часом уряд сконцентрує увагу на повноцінній європейській реформі митниці. Нове керівництво ДМС має докорінно змінити ситуацію та впровадити ті важливі євроінтеграційні рішення, які прийняв Кабмін в останні пів року.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає від Світового банку 100 млн доларів на відновлення підконтрольного Донбасу. Кошти підуть на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на Сході країни.