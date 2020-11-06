Шмигаль: "За роки незалежності в України зникло понад 5 мільйонів гектарів землі"

За його словами, за 10 років ВВП отримає до 85 млрд дол. від розвитку ринку землі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна недовикористала свій земельний потенціал на 85 млрд доларів.

Про це він повідомив на під час презентації Економічного аудиту України.

"Україна недовикористала свій земельний потенціал на 85 млрд доларів. 29 років вільне розпорядження землею було обмежене. А отже, її цінність було занижено в рази. За цей час у держави зникло понад 5 млн гектарів землі. Розвиток зрошення та інвестиції в сільське господарство було загальмовано на десятиліття, а подекуди і зупинено зовсім. Час це виправити, і процес вже розпочато", - сказав глава уряду.

За його словами, за 10 років середня вартість землі за один гектар зросте в п'ять разів в Україні, а український валовий внутрішній продукт отримає до 85 млрд дол. від розвитку ринку землі.

Нагадаємо, сьогодні Шмигаль назвав пріоритетні проєкти України до 2030 року. За його словами, ці сектори ляжуть в основу стратегії розвитку:

Зменшення частки держави в економіці

Розвиток фінансового сектору

Зменшення регуляторного навантаження на бізнес

Зростання обсягів видобутку власних корисних копалин

Розвиток інфраструктури в сільськогосподарському секторі

Сприятливий податковий і правовий режим для IT-компаній

Цифрова економіка

Репутація України у світі, посилення торговельної дипломатії

Якість життя, створення економічного підґрунтя для розвитку освіти.

Уряд презентував Економічний аудит держави. За оцінкою уряду, Україна втратила 1 трлн доларів ВВП через постійну зміну векторів і корупцію. Земельний потенціал не використано на 85 млрд доларів. Невикористаний потенціал водних ресурсів оцінили в $12 млрд, лісів – $40 млрд, міжнародної торгівлі і транзиту – 407 млрд доларів.