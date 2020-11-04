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Дія City - це трансформація всієї України в міжнародний діджитал-хаб, - Денис Алейніков

Базова мета проєкту - створення комфортних умов для роботи в країні національних талантів.

Дія City - це трансформація всієї України в міжнародний діджитал-хаб, - Денис Алейніков
Фото: delo.ua

Міністерство цифровий трансформації України розробляє проект Дія City - спеціальний правовий режим для розвитку IT-індустрії. Про його особливості розповів радник міністра цифровий трансформації, legal lead проекту Дія Сity Денис Алейніков в інтерв'ю Delo.ua.

"Дія City - це не ВЕЗ (вільна економічна зона - ред.). І не якийсь виділений кластер. Дія City - це назва спеціального правового режиму ведення діяльності в ІТ для національних і іноземних гравців. Режим Дія City буде діяти на всій території України. Працювати можна буде як з великого міста, так з маленького села. Фактично Дія City - це трансформація всієї України в міжнародний Діджитал-хаб ", - заявив Алейніков.

Метою проекту Алейніков називає створення комфортних умов для реалізації талантів в Україні.

"Якщо простими словами, то базова мета - це створення комфортних умов для роботи в країні національних талантів, а також залучення іноземних талантів з США, ЄС, інших країн. Формування в країні міжнародного центру знань, центру компетенцій. Технологічна мультикультурність створить умови для появи в країні міжнародних стартапів орієнтованих на глобальні технологічні тренди. Стартапи мають шанси вирости в національні технологічні компанії, що продають цифровий продукт на глобальний ринок. І це не просто історія про гроші. Мінціфра хоче, щоб в країні виросли власні Google, Facebook і Amazon, які сформують нову економіку України і забезпечать гідне місце України в європейському і світовому цифровому порядку денному", - зазначив Алейніков.

Автори Дія Сity розраховують, що пакет необхідних законопроектів для запуску проекту будуть прийняті Верховною Радою до кінця 2020 року.

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