Доходи держбюджету в жовтні були на 9,8% вищі від запланованих, - Держказначейство

Загалом доходи держбюджету за десять місяців 2020 року становили 842,31 млрд грн.

Доходи державного бюджету у жовтні 2020 року становили 77,2 млрд грн, що на 9,8% перевищує плановий показник і на 8,5% - торішній рівень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби (ДКСУ), інформує Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненою 2 листопада інформацією, загальний фонд бюджету у жовтні отримав 65,08 млрд грн, що на 14,8% більше за план і на 6,4% перевищує показники жовтня-2019.

За даними ДКСУ, загалом доходи держбюджету за десять місяців 2020 року становили 842,31 млрд грн, що скоротило відставання від плану до 0,9% з 1,5% за підсумками дев'яти місяців.

Ще краща ситуація із загальним фондом, який за січень-жовтень цього року отримав 720,46 млрд грн, або загалом на 0,2% менше за план, тоді як за підсумками січня-вересня план було недовиконано на 1,5%.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, доходи держбюджету-2020 за десять місяців зросли лише на 3,9%, зокрема загального фонду - на 1,2%.