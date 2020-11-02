Агентство Держтуризму і Google підписали меморандум про співпрацю

Державне агентство розвитку туризму України та компанія Google підписали меморандум про співпрацю у розвитку туристичної галузі та діджитал трансформації України.

Про це повідомила пресслужба Держтуризму.

"Це важливий крок на шляху до розвитку туристичної галузі та діджитал трансформації України. На сьогодні ми вже чимало зробили спільно з українським офісом компанії й впевнено продовжуємо рухатися далі. Діджиталізація туристичної галузі - один із пріоритетних напрямків роботи ДАРТ, саме тому ми розуміємо важливість кооперації із провідними світовими цифровими компаніями", - заявила голова ДАРТ Мар’яна Олеськів.

Зокрема, Домовилися працювати у таких напрямках:

Обмін досвідом щодо організації та реалізації програм, спрямованих на розвиток та просування України як цікавої туристичної дестинації (як в’їзного, так і внутрішнього туризму).

Організація та проведення семінарів, лекцій, тематичних досліджень для подальшого вдосконалення знань в контексті туристичних відносин.

Співпраця та допомога у різних туристичних заходах.

Обмін інформацією щодо участі у великих українських та міжнародних форумах.

Обмін досвідом у галузі впровадження інноваційних інформаційних технологій.

"У ДАРТ переконані, що саме робота над діджиталізацією сприятиме залученню іноземного потоку туристів до країни. При широкому доступі до інтернету по всій території України досі прослідковується тенденція, що локальні туристичні офіси не вміють правильно працювати з цифровими інструментами, зокрема і всі можливості Google, тому важливо організувати цифрові навчання (насамперед для працівників туристичної галузі)", - додали в агентстві.

Нагадаємо, у січні Google створив R&D-центр в Україні на базі купленої в листопаді компанії CloudSimple. Досі український Google був зайнятий тільки роботою з місцевими рекламодавцями. Тепер він став третім з восьми офісів Google в регіоні Центральної та Східної Європи з R&D центром. Два інших - Google Польща і Google Угорщина.

Засновник компанії CloudSimple - Гуру Панган, він заснував бізнес у 2016 році. У 2020-му компанія вже мала 3 офіси: в Бангалорі, Києві та головний - у Санта-Клара, Каліфорнія.