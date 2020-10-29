Лише 10% скарг на інтернет-торгівлю в Києві задовольняються, - управління Держспоживслужби

Задоволення скарг споживачів на інтернет-торгівлю в Києві - до 10%. Про це заявив в інтерв'ю ZN.UA начальник головного управління Держспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

За словами Рубана, Держспоживслужбу турбує проблема відсутності у споживачів необхідних документів: розрахункових та супровідних документів, що підтверджують факт купівлі товару, технічні характеристики і безпеку товару. І це є основним викликом державі з боку інтернет-торгівлі. Рівень задоволеності скарг в цьому сегменті залишається вкрай низький - до 10% по Києву.

«Сьогодні процвітає продаж товарів без супровідних документів, що іноді створює реальну загрозу для здоров'я і навіть життя споживачів. Зокрема, нещодавно під час проведення експертизи однієї іграшки було встановлено перевищення показника свинцю в 160 разів! Тому покупець, купуючи товар, повинен обов'язково отримати у продавця фіскальний чек, документ, який свідчить про технічні характеристики товару і підтверджує його безпеку, а також гарантійний талон», - заявив Рубан.

За словами Рубана, фіскальний чек сьогодні є обов'язковим за окремими групами товарів, в інших випадках - дуже бажаний, оскільки його наявність на сьогоднішній день зводить до мінімуму ризики для споживача і по продавцеві, і по товару. Фіскальний чек має всі необхідні атрибути для точної ідентифікації продавця, предмета і ціни угоди, часу його укладення. Фіскальний чек є вагомим аргументом на користь сумлінності продавця.

«Можливо, для суб'єкта господарювання це зменшить час на складання звітності, але для держави - це втрати надходжень до бюджету і відсутність відстеження в ланцюгу постачання товару кінцевому споживачеві. Фіскалізація не тільки виводить бізнес з «тіні», вона є надійним інструментом захисту прав споживачів, адже у нас, на превеликий жаль, дуже мало сумлінного та соціально відповідального бізнесу, який реально дбає про інтереси споживача. Основною причиною сумної статистики з невдалих спроб захистити споживача є відсутність документів на товар, в тому числі розрахункових», - прокоментував вимогу народних депутатів скасувати введену ще в 2017 році фіскалізацію складної побутової техніки і ліків Олег Рубан.