Кабмін погодив призначення головою Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" (оновлено)
Кабмін погодив призначення головою Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" (оновлено)
Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
Олег Ляшко програв довибори в Раду
Олег Ляшко програв довибори в Раду
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
ГоловнаЕкономікаФінанси

Курс гривні впав до кількарічного мінімуму

Востаннє гривня була на такому рівні в січні 2018. 

Курс гривні впав до кількарічного мінімуму
Фото: Цензор

Курс гривні на міжбанківському ринку 29 жовтня опустився до майже трирічного мінімуму - до 28,44 грн за долар у продажу та 28,43 грн у купівлі.

Востаннє курс гривні був на такому рівні 26 січня 2018 року, пише "НВ. Бізнес".

Фінансовий аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Ахтирко зазначила, що на обвал гривні могло вплинути рішення Конституційного Суду щодо скасування електронного декларування.

"Минулого тижня курс знаходився в хиткій рівновазі. Швидше за все, ця новина стала психологічним фактором, яка переламала ситуацію на ринку на користь продавців", - повідомила вона.

Учора, 28 жовтня, на відкритті міжбанку котирування гривні до долара було на рівні 28,36 - 28,33.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване. З 19-ї години Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. При цьому міністр наголосив, що необхідно подолати негативні наслідки цього рішення.

У Європейському Союзі стурбовані рішеннями Конституційного Суду України про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Нагадаємо, що коливання гривні відбувалося і в липні на тлі заяви про відставку глави НБУ Якова Смолія. Курс долара на міжбанку на 10:30 2 липня зріс на 32 копійки порівняно з закриттям попередньої сесії. Він склав 27,20 гривень за долар.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також