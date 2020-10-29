Курс гривні впав до кількарічного мінімуму

Востаннє гривня була на такому рівні в січні 2018.

Курс гривні на міжбанківському ринку 29 жовтня опустився до майже трирічного мінімуму - до 28,44 грн за долар у продажу та 28,43 грн у купівлі.

Востаннє курс гривні був на такому рівні 26 січня 2018 року, пише "НВ. Бізнес".

Фінансовий аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Ахтирко зазначила, що на обвал гривні могло вплинути рішення Конституційного Суду щодо скасування електронного декларування.

"Минулого тижня курс знаходився в хиткій рівновазі. Швидше за все, ця новина стала психологічним фактором, яка переламала ситуацію на ринку на користь продавців", - повідомила вона.

Учора, 28 жовтня, на відкритті міжбанку котирування гривні до долара було на рівні 28,36 - 28,33.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване. З 19-ї години Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. При цьому міністр наголосив, що необхідно подолати негативні наслідки цього рішення.

У Європейському Союзі стурбовані рішеннями Конституційного Суду України про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Нагадаємо, що коливання гривні відбувалося і в липні на тлі заяви про відставку глави НБУ Якова Смолія. Курс долара на міжбанку на 10:30 2 липня зріс на 32 копійки порівняно з закриттям попередньої сесії. Він склав 27,20 гривень за долар.