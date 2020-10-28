COVID-фонд пішов і на охорону здоров’я, і на економіку загалом, – голова Укравтодору

Голова Укравтодору Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook пояснив логіку використання коштів з так званого COVID-фонду, які були витрачені і на охорону здоров'я, і на дороги.

Він розповів, що навесні в уряді почали обговорювати різні варіанти подолання наслідків коронакризи – не тільки у галузі охорони здоров’я, але й в економіці. Для цього був обраний механізм "спецфонду", який отримав назву "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками", передає Espreso.tv.

Відтак, пояснив Кубраков, держава пішла шляхом використання заходів як на підтримку системи охорони здоров’я, так і економіки.

При цьому Кубраков наголосив, що на сьогодні Укравтодор найефективніше розпоряджається коштами COVID-фонду. Вже виконано та оплачено робіт на 20,5 млрд грн. Разом з іншими джерелами фінансування це дало можливість вже отримати на фініші 3 700 км, а до кінця будівельного сезону буде виконано план у 4 000 км.

"Це не просто гарна дорожня інфраструктура – це точка росту економіки, яка не дала нашій економіці "лягти" на початку пандемії і почати відновлюватися раніше, аніж це очікувалося", - написав глава Укравтодору.

Він також нагадав, що 35 млрд грн, які у висновку Укравтодор отримав з COVID-фонду, планувалося залучити на дороги ще на початку року. Йдеться про гроші Нафтогазу, які він отримав від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ці кошти були спрямовані на державні дороги через механізм спецфонду.

"За свідченнями експертів Світового банку, наслідки коронакризи для України менші, ніж для наших сусідніх країн. Один із запобіжних факторів – це безперервний потік інвестицій у інфраструктуру. Адже, нагадаю, що ми не зупиняли жодного дорожнього проєкту за весь час пандемії. А це – мільярдні обороти коштів в українській економіці", - додав Кубраков.