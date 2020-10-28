Через відмову аграріїв виконувати форвардні контракти Україна може втратити $12 млрд, - УЗА

Невиконання форвардних контрактів може привести до дуже негативних наслідків для всього аграрного сектора.

Українська зернова асоціація застерігає виробників і постачальників зерна від спроб зірвати форвардні контракти, що може привести до недофінансування галузі та значного падіння виробництва зерна. Про це заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачов на брифінгу в Укрінформі.

"Такі дії виробників спровокують мільярдні збитки на українському ринку зернових. Також це призведе до того, що покупці українського зерна вже в наступному сезоні зменшать ліміти на фінансування ринку за форвардними контрактами на наступний рік і скоротять обсяги торгівлі з потенційно ризикованим українським ринком. Україна може втратити близько 11-12 млдр доларів фінансування аграрного сектора", - сказав Горбачов.

За його словами, через несумлінну поведінку частини виробників і постачальників зерна на українському ринку, які, не несучи збитків врожаю, але маніпулюючи неврожаєм в декількох областях країни, намагаються зірвати виконання форвардних контрактів, укладених навесні нинішнього року на реалізацію зерна.

"Коли коситься врожай, зазвичай велика пропозиція зерна на ринку провокує падіння ціни. Тому кожен сільгоспвиробник, як правило, продає 20-30% свого потенційного врожаю за форвардними контрактами з відстрочкою поставки, щоб захистити себе від прогнозованого падіння ціни. У нинішньому ж році різке підвищення цін призвело до того, що деякі сільгоспвиробники і торгові компанії не хочуть виконувати умови раніше укладених угод", - пояснив Горбачов.

Він застеріг, що невиконання форвардних контрактів може привести до дуже негативних наслідків для всього аграрного сектора. Адже викупити 55-60 млн тонн зерна щорічно на суму в $11-12 млрд і зафрахтувати кораблі для доставки в більш ніж 100 країн світу - під силу тільки великим міжнародним компаніям.

Українська зернова асоціація (УЗА) - об'єднання виробників, переробників та експортерів зерна, створена в 1997 році. Вона має на меті захист законних спільних інтересів своїх членів, сприяння формуванню і розвитку ринку зерна в Україні, освіта необхідних організаційних умов для взаємодії своїх членів. Станом на 2017 рік членами УЗА були компанії, які разом експортували близько 90% українського зерна.