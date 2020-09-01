Мінекономіки вдруге за два тижні погіршило прогноз урожаю зерна через посуху

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства знову скоригувало прогнозоване виробництво зернових урожаю 2020 року з 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Про це повідомив заступник міністра Тарас Висоцький.

"Провів щотижневий дзвінок з представниками профільних асоціацій за участю Укргідрометцентру. В Україні продовжуються аномально високі температури та посуха. Як результат - суттєво знижується урожайність кукурудзи. Наразі очікуємо валового збору кукурудзи 33 млн тонн та 68 млн тонн зернових в цілому. Соняшнику очікуємо 14 млн тонн", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, 19 серпня Мінекономіки погіршило прогноз урожаю зерна через посуху з 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн. Зазначалося, що якщо осінні погодні умови будуть сприятливими, урожай кукурудзи передбачається на рівні 35 млн тонн, а загальний урожай зерна - на рівні 70 млн тонн. Найбільших за площею втрат потенційного врожаю кукурудзи зазнали Черкаська, Одеська та Кіровоградська області.

Крім того, за даними Українського гідрометеорологічного центру, через відсутність дощів у центрі і на півдні України повністю висох метровий шар ґрунту. Станом на 20 серпня (крім західних областей) орний шар ґрунту під усіма сільськогосподарськими культурами був майже сухий або сухий зовсім.