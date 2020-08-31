З 1 вересня ​мінімальні пенсії підвищать на 110 гривень

Мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів із повним страховим стажем з 1 вересня збільшиться з 1889 до 2000 гривень.

Про це повідомляє Пенсійний Фонд України.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким з 1 вересня збільшено мінімальну заробітну плату з 4 723 до 5 000 гривень. Така зміна є підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки.

"Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн (4723 грн х 40 %) до 2000 грн (5000 грн х 40 %)", - пояснили у ПФУ.

Пенсію у нових розмірах пенсіонери почнуть отримувати з вересня 2020 року. Всього Пенсійний фонд перерахував виплати для 1,6 млн пенсіонерів

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

Нагадаємо, 6 серпня Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік" щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня цього року. Нині мінімальна зарплата становить 4723 гривні. Таким чином підвищення з вересня відбудеться на 277 гривень.

Кабінет міністрів запланував на поточний і 2021 роки три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня вона складатиме 5000 грн, з 1 січня 2021 вона становитиме 6000 гривень (+20%), а з 1 липня 2021 - 6500 (+8,3%).

У червні цього року середня пенсія після індексації зросла до 3400 гривен. Для 8,4 млн пенсіонерів у травні пенсії були проіндексовані на 11%, середній розмір підвищення становив 260 гривень.

У грудні минулого року президент Зеленський анонсував, що влада збирається в 2020 році суттєво підвищити пенсії для людей віком понад 80 років. Розмір виплат повинен збільшитися на 400-1100 гривень.