Кличко: проєкт Держбюджету на 2021 рік може містити обмеження фінансової спроможності ОТГ на користь районів

Зараз відсутній розподіл бюджетів між районами та громадами.

Проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік може містити обмеження фінансової спроможності бюджетів територіальних громад на користь районів.

Про це мер Києва, голова Асоціації міст України (АМУ) Віталій Кличко заявив під час засідання правління АМУ, що відбулося сьогодні в Києві, повідомили у пресслужбі КМДА.

"Чинна редакція бюджетного кодексу передбачає дублювання доходів та видатків на одній і тій же території одночасно до бюджетів міст обласного значення та районів. Вже 15 вересня уряд має подати до Верховної Ради проєкт Закону про Державний бюджет України на 2021 рік, який може містити обмеження фінансової спроможності бюджетів територіальних громад на користь районів, адже відсутній розподіл бюджетів між районами та громадами. Отже, є нагальна потреба у розмежуванні бюджетів між базовим та районним рівнем", – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва зауважив, що для вирішення цієї проблемної ситуації АМУ спільно з окремими народними депутатами розробили та зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи" (№ 3614).

Цей документ встановлює рівні умови формування дохідної бази бюджетів місцевого самоврядування для "нових" сільських, селищних, міських територіальних громад в обсягах, що були у міст обласного значення та ОТГ. Доходи та видатки районних бюджетів суттєво обмежуються. Законопроєктом практично закладається основа дворівневого місцевого самоврядування: громада – область. Наразі проект схвалений тільки в першому читанні.

"Асоціація міст України працюватиме над тим, аби при підготовці проекту Державного бюджету на 2021 рік не допустити формування районних бюджетів за рахунок бюджетів територіальних громад та домогтися схвалення необхідного для вирішення цих питань законопроекту № 3614", – додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 17 липня ухвалила проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів. Він передбачає ліквідацію нинішніх 490 і створення 136 нових, "укрупнених" районів.