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"Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% - за річним

Зростання цін у компанії пояснили підвищенням вартості газу на європейських газових хабах.

"Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% - за річним
Фото: EPA/UPG

Компанія "Нафтогаз України" опублікувала вересневі ціни на газ для побутових споживачів.

Згідно з повідомленням на сайті компанії, вереснева ціна на природний газ в рамках тарифу "Місячний" становить 4,7 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки), що на 45,1%, або 1,46 грн/куб. м, перевищує серпневу ціну.

Крім того, в рамках тарифу "Річний" з 16 по 30 вересня газ подорожчає ще на 10,8% (0,51 грн/куб. м) - до 5,24 грн/куб. м.

У "Нафтогазі" зростання цін пояснюють підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону.

"Разом з тим, цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах газу", - зазначають у компанії.

У "Нафтогазі" нагадують, що тариф "Річний" допомагає застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін (опалювальний сезон). Тож всі охочі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року.

Нагадаємо, у серпні ціна на газ для населення зросла на 9,1% - до 3,24 гривні/куб. м.

У липні "Нафтогаз" збільшив  ціну на природний газ для населення на 7,2%, або на 155 грн/тис. куб. м порівняно з червнем - до 2 297,53 грн/тис. куб. м.

Перед тим у компанії кілька місяців поспіль звітували про зниження ціни на газ.

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