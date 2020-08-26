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Кабмін виділив 210 млн гривень на погашення заборгованості із зарплат "Південмашу"

14 липня на погашення заборгованості "Південмашу" Рада виділила 342,1 млн гривень з бюджету.

Кабмін виділив 210 млн гривень на погашення заборгованості із зарплат "Південмашу"
Фото: ukranews.com

Кабінет міністрів виділив 210 млн гривень на погашення заборгованості по заробітній платні працівникам державного підприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 26 серпня, інформує пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Згідно з повідомленням, кошти на погашення заборгованості будуть виділені з держбюджету.

Проект акта був розроблений для виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України за 2020 рік", який був прийнятий 14 липня.

26 серпня під час робочої поїздки до Дніпра президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на погашення заборгованості по зарплатах працівникам "Південмашу" до жовтня.

14 липня Рада виділила 342,1 млн гривень бюджетних коштів "Південмашу" на погашення заборгованості із зарплати.

ДП "ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" входить до сфери управління Державного космічного агентства України. За час існування на підприємстві було створено чотири генерації ракетних комплексів стратегічного призначення, близько 400 космічних апаратів 70 різних модифікацій, космічні ракети-носії сімейств "Циклон", "Космос", "Зеніт".

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