Падіння промвиробництва в Україні в липні уповільнилося до 4,2%

Проти червня цього року промвиробництво зросло на 3,9%, проте з урахуванням сезонного коригування - на 1,4%.

Промислове виробництво в Україні в липні 2020 року порівняно з липнем 2019 року знизилося на 4,2%, тоді як у червні падіння становило 5,6%, у травні - 12,2%, у квітні - 16,2%, у березні - 7,7%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що з корекцією на ефект календарних днів скорочення промвиробництва в липні 2020 року було трохи більшим - 4,4%, проте все одно помітно краще за показники попередніх місяців: 7,1% у червні та 11,7% у травні.

Держстат повідомляє, що проти червня цього року промислове виробництво в липні зросло на 3,9%, проте з урахуванням сезонного коригування - на 1,4%.

У переробній промисловості в липні-2020 проти липня-2019 падіння трохи прискорилося - до 6,6% із 6,2% у червні, проте у добувній промисловості та розробці кар'єрів воно уповільнилося до 0,7% із 4,9%, а в постачанні електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря було зафіксовано зростання на 0,7% проти скорочення на 4% у червні.

Загалом за сім місяців поточного року промвиробництво в Україні скоротилося на 7,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема у добувній промисловості та розробці кар'єрів - на 5,5%, у переробній промисловості - на 9,2%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 5,3%.

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні в 2019 році знизилося на 0,5% порівняно з 2018 роком.

У лютому Кабмін створив координаційний центр з питань промисловості.