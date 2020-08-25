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В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Регіональна політика: нові пріоритети для економічного зростання регіонів" Анонс

Участь у заході візьмуть Олексій Чернишов, Михайло Федоров, Василь Володін. 

В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Регіональна політика: нові пріоритети для економічного зростання регіонів"
Фото: Макс Трєбухов

В Інституті Горшеніна у четвер, 27 серпня, відбудеться круглий стіл на тему "Регіональна політика: нові пріоритети для економічного зростання регіонів України".

Місце проведення: Інститут Горшеніна (вул. Мала Житомирська, 18Б)

Час: 27 серпня 2020 року, 10.00 – 11.00

Учасники: 

Модератор: Соня Кошкіна

Ключові питання для обговорення:

  1. Від укрупнення громад до економічного зростання у пост-кризовий період: підхід Уряду України.
  2. Нова державна регіональна політика: пріоритетні завдання.
  3. Нові підходи до фінансування: планування та розподіл фінансових ресурсів між регіонами та громадами. 
  4. Функціональні типи територій України як новий об’єкт регіональної політики. 
  5. Доступність послуг: наближення якісних послуг до населення. Цифровізація регіонів.

Формат круглого столу: онлайн-трансляція за участі представників ЗМІ, онлайн запитання. Можлива акредитація ТБ. 

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