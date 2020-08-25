В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Регіональна політика: нові пріоритети для економічного зростання регіонів"

В Інституті Горшеніна у четвер, 27 серпня, відбудеться круглий стіл на тему "Регіональна політика: нові пріоритети для економічного зростання регіонів України".
Місце проведення: Інститут Горшеніна (вул. Мала Житомирська, 18Б)
Час: 27 серпня 2020 року, 10.00 – 11.00
Учасники:
- Олексій ЧЕРНИШОВ, міністр розвитку громад та територій України
- Михайло ФЕДОРОВ, віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України
- Василь ВОЛОДІН, голова Київської обласної державної адміністрації
Модератор: Соня Кошкіна
Ключові питання для обговорення:
- Від укрупнення громад до економічного зростання у пост-кризовий період: підхід Уряду України.
- Нова державна регіональна політика: пріоритетні завдання.
- Нові підходи до фінансування: планування та розподіл фінансових ресурсів між регіонами та громадами.
- Функціональні типи територій України як новий об’єкт регіональної політики.
- Доступність послуг: наближення якісних послуг до населення. Цифровізація регіонів.
Формат круглого столу: онлайн-трансляція за участі представників ЗМІ, онлайн запитання. Можлива акредитація ТБ.