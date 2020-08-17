Міністр розвитку громад і територій Чернишов вимагає збільшити кількість тестувань на COVID-19 до 30 тис. на добу

Він також закликав владу краще комунікувати із суспільством щодо небезпеки захворювання.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов вимагає збільшити кількість тестувань на коронавірус в Україні до 30 000 на добу.

Про необхідність збільшення кількості тестів йшлося 17 серпня на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю голів ОДА та керівництва Києва. Про це Олексій Чернишов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Усі надані дані вказують на необхідність підсилити взаємодію між владою та суспільством, а також суттєво збільшити кількість тестувань. Останнє може здаватися загрозливим фактором для інформаційного простору та навіть вплинути на психологічно-емоційний стан громадян. Адже збільшення кількості тестувань, як бачимо, призводить до збільшення підтверджених захворювань. І саме для недопущення негативного сприйняття потрібно роз'яснювати, що відбувається, інформувати, навіщо робити тести, нагадувати про заходи безпеки та постійно комунікувати, як уберегти здоров’я і життя", - відзначив міністр.

Він нагадав, що з 17 серпня терміном на 14 днів встановлено новий розподіл на епідемічний рівень червоної, помаранчевої та жовтої зон на території окремих районів і міст України.

У червоній зоні із найбільш жорстким рівнем карантину опинилися райони Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Рівненської та Одеської областей. Столицю було віднесено до жовтої зони.

"Зараз щоденно в Україні проводиться понад 10 тисяч ПЛР-тестів, проте цього недостатньо. На рівні країни маємо вийти щонайменше на 30 тисяч ПЛР-тестувань щоденно. Про такі цифри говорили сьогодні з головами ОДА та керівництвом Києва на комісії ТЕБ, і саме таких кількісних показників тестувань вимагаю від відповідальних органів", - підсумував міністр розвитку громад і територій.

Нагадаємо, що 15 серпня було побито черговий рекорд із виявлених випадків інфікування коронавірусом в Україні - підтвердили 1847 нових захворілих. Того дня було проведено понад 39 000 тестувань на хворобу.

16 серпня підтвердили 1637 нових інфікувань, при цьому тестів було зроблено 21 363, з них понад 15 000 - методом ПЛР.

17 серпня кількість захворілих зросла ще на 1464 людини. За добу було здійснено 14 062 тестування.