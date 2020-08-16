У Збройних силах на коронавірус хворіють 429 осіб

У Збройних силах України станом на 16 серпня на коронавірус хворіють 429 людей. Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

За минулу добу зареєстрували 33 нових випадки.

"З них у закладах охорони здоров’я перебуває 13 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 6 осіб, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - йдеться у повідомленні.

Ще 20 військових лікуються вдома. На ізоляції знаходяться 733 працівники ЗСУ.

Нагадаємо, з початку епідемії від ковіду померли шість військовослужбовців, одужали - 733.

Загалом в Україні зареєстровано вже понад 90 тисяч випадків коронавірусу. Померли 2068 людей.