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За добу в Україні виявлено 1 732 нові випадки COVID-19

Госпіталізовано 330 осіб.

За добу в Україні виявлено 1 732 нові випадки COVID-19
Опорна для ковід 8-ма міська клінічна лікарня Львова
Фото: facebook/КНП 8-ма міська клінічна лікарня Львова

За минулу добу в Україні виявлено нову рекордну кількість захворювання на коронавірус COVID-19 - 1732, з них 110 дітей і 78 медпрацівників. Госпіталізовано 330 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

19 пацієнтів померло, 581 одужав.

Усього в Україні станом ранок 14 серпня 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 - летальні, 46 797 пацієнтів одужали. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. 

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 3129 випадків;
  • Волинська область - 4529 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1658 випадків;
  • Донецька область - 1049 випадків;
  • Житомирська область - 2333 випадки;
  • Закарпатська область - 6080 випадків;
  • Запорізька область - 1038 випадків;
  • Івано-Франківська область - 6320 випадків;
  • Кіровоградська область - 739 випадків;
  • м. Київ - 10 160 випадків;
  • Київська область - 4429 випадків;
  • Львівська область - 11 658 випадків;
  • Луганська область - 171 випадок;
  • Миколаївська область - 770 випадків;
  • Одеська область - 4732 випадки;
  • Полтавська область - 533 випадки;
  • Рівненська область - 7326 випадків;
  • Сумська область - 783 випадки;
  • Тернопільська область - 3538 випадків;
  • Харківська область - 5583 випадки;
  • Херсонська область - 290 випадків;
  • Хмельницька область - 1514 випадків;
  • Чернівецька область - 7264 випадки;
  • Черкаська область - 1092 випадки;
  • Чернігівська область - 1154 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 13 серпня в Україні зафіксували 1592 нові випадки коронавірусу за добу.

Попередній антирекорд було зафіксовано 13 серпня. Тоді COVID-19 виявили в 1542 осіб. 

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