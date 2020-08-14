За добу в Україні виявлено 1 732 нові випадки COVID-19

За минулу добу в Україні виявлено нову рекордну кількість захворювання на коронавірус COVID-19 - 1732, з них 110 дітей і 78 медпрацівників. Госпіталізовано 330 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

19 пацієнтів померло, 581 одужав.

Усього в Україні станом ранок 14 серпня 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 - летальні, 46 797 пацієнтів одужали. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 3129 випадків;

Волинська область - 4529 випадків;

Дніпропетровська область - 1658 випадків;

Донецька область - 1049 випадків;

Житомирська область - 2333 випадки;

Закарпатська область - 6080 випадків;

Запорізька область - 1038 випадків;

Івано-Франківська область - 6320 випадків;

Кіровоградська область - 739 випадків;

м. Київ - 10 160 випадків;

Київська область - 4429 випадків;

Львівська область - 11 658 випадків;

Луганська область - 171 випадок;

Миколаївська область - 770 випадків;

Одеська область - 4732 випадки;

Полтавська область - 533 випадки;

Рівненська область - 7326 випадків;

Сумська область - 783 випадки;

Тернопільська область - 3538 випадків;

Харківська область - 5583 випадки;

Херсонська область - 290 випадків;

Хмельницька область - 1514 випадків;

Чернівецька область - 7264 випадки;

Черкаська область - 1092 випадки;

Чернігівська область - 1154 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 13 серпня в Україні зафіксували 1592 нові випадки коронавірусу за добу.

Попередній антирекорд було зафіксовано 13 серпня. Тоді COVID-19 виявили в 1542 осіб.