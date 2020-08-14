За добу в Україні виявлено 1 732 нові випадки COVID-19

За минулу добу в Україні виявлено нову рекордну кількість захворювання на коронавірус COVID-19 - 1732, з них 110 дітей і 78 медпрацівників. Госпіталізовано 330 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
19 пацієнтів померло, 581 одужав.
Усього в Україні станом ранок 14 серпня 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 - летальні, 46 797 пацієнтів одужали. Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область - 3129 випадків;
- Волинська область - 4529 випадків;
- Дніпропетровська область - 1658 випадків;
- Донецька область - 1049 випадків;
- Житомирська область - 2333 випадки;
- Закарпатська область - 6080 випадків;
- Запорізька область - 1038 випадків;
- Івано-Франківська область - 6320 випадків;
- Кіровоградська область - 739 випадків;
- м. Київ - 10 160 випадків;
- Київська область - 4429 випадків;
- Львівська область - 11 658 випадків;
- Луганська область - 171 випадок;
- Миколаївська область - 770 випадків;
- Одеська область - 4732 випадки;
- Полтавська область - 533 випадки;
- Рівненська область - 7326 випадків;
- Сумська область - 783 випадки;
- Тернопільська область - 3538 випадків;
- Харківська область - 5583 випадки;
- Херсонська область - 290 випадків;
- Хмельницька область - 1514 випадків;
- Чернівецька область - 7264 випадки;
- Черкаська область - 1092 випадки;
- Чернігівська область - 1154 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 13 серпня в Україні зафіксували 1592 нові випадки коронавірусу за добу.
Попередній антирекорд було зафіксовано 13 серпня. Тоді COVID-19 виявили в 1542 осіб.