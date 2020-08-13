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Іще один нардеп заразився коронавірусом

Позитивний тест на COVID-19 отримали Роман Грищук і його дружина.

Іще один нардеп заразився коронавірусом
Фото: facebook.com/grishchukroma

Коронавірус діагностовано в народного депутата від фракції "Слуга народу" Романа Грищука.

Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

"У нас з дружиною позитивні тести. Постійні антирекорди за кількістю хворих перестали лякати; засоби особистої гігієни, соціальна дистанція, самоізоляція все більше просто слова з плакатів, а не реальні методи захисту", - написав Грищук увечері 12 серпня.

У зв’язку із цим він закликав не бути легковажними та не повторювати чужих помилок.

В Україні за останню добу встановлено антирекорд кількості нових інфікованих. COVID-19 12 серпня підтвердили в 1592 осіб.

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