За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили 1158 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 10 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 1158 нових випадків коронавірусної недуги. Зафіксовано 29 пов’язаних з COVID-19 смертей. 575 пацієнтів одужали.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
За минулу добу найбільше нових випадків коронавірусної інфекції виявили у Львівській (161), Одеській (134), Харківській (129), Івано-Франківській (114) областях і Києві (123).
Жодного випадку COVID-19 10 серпня не підтвердили у Дніпропетровській області.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 002 випадки;
- Волинська область — 4 375 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
- Донецька область — 982 випадки;
- Житомирська область — 2 178 випадків;
- Закарпатська область — 5 875 випадків;
- Запорізька область — 959 випадків;
- Івано-Франківська область — 5 911 випадків;
- Кіровоградська область — 725 випадків;
- м. Київ — 9 687 випадків;
- Київська область — 4 239 випадків;
- Львівська область — 11 142 випадки;
- Луганська область — 157 випадків;
- Миколаївська область — 729 випадків;
- Одеська область — 4 364 випадки;
- Полтавська область — 503 випадки;
- Рівненська область — 7 018 випадків;
- Сумська область — 702 випадки;
- Тернопільська область — 3 375 випадків;
- Харківська область — 5 030 випадків;
- Херсонська область — 271 випадок;
- Хмельницька область — 1376 випадків;
- Чернівецька область — 6 867 випадків;
- Черкаська область — 1 039 випадків;
- Чернігівська область — 1 038 випадків.
Станом на ранок 11 серпня в Україні з початку пандемії зафіксовано 83115 інфікованих коронавірусом. 36230 осіб хворіють на COVID-19, 44934 пацієнти одужали, 1951 помер.
Нагадаємо, протягом 9 серпня в Україні зафіксували 1008 випадків COVID-19.
До цього в країні шість днів поспіль кількість нових виявлених випадків зараження коронавірусом зростала, при цьому чотири останні дні було зафіксовано антирекорди за кількістю нових випадків.