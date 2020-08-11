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За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили 1158 нових випадків COVID-19

Померли 29 людей, 575 одужали.

За минулу добу, 10 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 1158 нових випадків коронавірусної недуги. Зафіксовано 29 пов’язаних з COVID-19 смертей. 575 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

За минулу добу найбільше нових випадків коронавірусної інфекції виявили у Львівській (161), Одеській (134), Харківській (129), Івано-Франківській (114) областях і Києві (123).

Жодного випадку COVID-19 10 серпня не підтвердили у Дніпропетровській області.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 002 випадки;
  • Волинська область — 4 375 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
  • Донецька область — 982 випадки;
  • Житомирська область — 2 178 випадків;
  • Закарпатська область — 5 875 випадків;
  • Запорізька область — 959 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5 911 випадків;
  • Кіровоградська область — 725 випадків;
  • м. Київ — 9 687 випадків;
  • Київська область — 4 239 випадків;
  • Львівська область — 11 142 випадки;
  • Луганська область — 157 випадків;
  • Миколаївська область — 729 випадків;
  • Одеська область — 4 364 випадки;
  • Полтавська область — 503 випадки;
  • Рівненська область — 7 018 випадків;
  • Сумська область — 702 випадки;
  • Тернопільська область — 3 375 випадків;
  • Харківська область — 5 030 випадків;
  • Херсонська область — 271 випадок;
  • Хмельницька область — 1376 випадків;
  • Чернівецька область — 6 867 випадків;
  • Черкаська область — 1 039 випадків;
  • Чернігівська область — 1 038 випадків.

Станом на ранок 11 серпня в Україні з початку пандемії зафіксовано 83115 інфікованих коронавірусом. 36230 осіб хворіють на COVID-19, 44934 пацієнти одужали, 1951 помер.

Нагадаємо, протягом 9 серпня в Україні зафіксували 1008 випадків COVID-19.

До цього в країні шість днів поспіль кількість нових виявлених випадків зараження коронавірусом зростала, при цьому чотири останні дні було зафіксовано антирекорди за кількістю нових випадків.

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