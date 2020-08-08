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Кабмін затвердив план протидії росту захворюваності на коронавірус

Трьом міністерствам доручили створити систему відслідковування контактів хворих на ковід.

Кабмін затвердив план протидії росту захворюваності на коронавірус
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 8 серпня затвердив план дій у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову доручили детально прозвітувати про готовність лікарень другої хвилі, які будуть приймати хворих на коронавірус. 

Статистика має бути по кожній області і враховувати кількість ліжкомісць, забезпеченість засобами індивідуального захисту, ліками, киснем та медичним персоналом.

Крім того, МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на ковід-19. 

Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. У Кабміні вважають, що це дасть можливість більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань.

Також сьогодні уряд вирішив до кінця літа обмежити в’їзд та виїзд з тимчасово окупованого Криму

Нагадаємо, в Україні четвертий день поспіль реєструють рекордне збільшення хворих. 7 серпня захворіли 1 489 осіб, 6 серпня - 1 453, 5 серпня - 1 318, 4 серпня - 1 271. 

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків ковід-19 виявили в Києві - 200, Одеській області - 165, Львівській - 154, Харківській - 134, Івано-Франківській - 126, Рівненській - 109. 

Президент Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю мобілізувати уряд, щоб уникнути другої хвилі епідемії. Зокрема, провести комплексну оцінку готовності лікарень, забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

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