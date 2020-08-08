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У Києві зафіксували найвищий добовий приріст хворих з початку пандемії

Учора ковід-19 виявили у 200 киян.

У Києві зафіксували найвищий добовий приріст хворих з початку пандемії
Фото: Макс Требухов

У Києві зареєстрували рекордний добовий приріст хворих з початку пандемії. 7 серпня ковід-19 виявили у 200 киян. Це найвищий показник серед усіх регіонів. 

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

"Захворіли: 99 жінок віком від 18 до 85 років, 90 чоловіків віком від 19 до 78 рокiв, сім дівчаток від 2 до 17 років та чотири хлопчики від 4 до 16 років", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 29. У Дніпровському – 28, в Деснянському – 24. В Оболонському та Святошинському районах – по 23 випадки.

Через коронавірусну недугу за останню добу померли троє киян, з початку епідемії у столиці зареєстровано 145 смертей внаслідок ковід-19.

Нагадаємо, 6 серпня Київ установив черговий антирекорд добової захворюваності на коронавірус. Недугу виявили у 186 осіб. 

Столиця знаходиться на другому місці після Львівської області за кількістю інфікованих. Вірус у Києві підхопили 9 378 осіб, зараз хворіють 6 028 людей.

Ситуація з коронавірусом погіршується у всій Україні - четвертий день поспіль реєструють рекордне збільшення хворих.

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