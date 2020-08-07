Ресторанний комплекс Queen у Києві запрошує на незабутню літню вечірку

Ресторанний комплекс Queen Kyiv запрошує отримати море яскравих вражень на незабутній літній вечірці.

Український музичний телеканал М1 спільно з рестораном Queen Kyiv, що приваблює своїм благородним інтер'єром і різноманітним меню, організовує запальну вечірку M1 Party. Спеціальним гостем вечора стане знаменитий український співак і автор пісень Макс Барських. На вас чекає насичена шоу-програма від головного хітмейкера країни і розкішного ресторану в Києві, на території якого відбуваються проводяться концерти популярних артистів України і не тільки. Вечірка розпочнеться о 21:00 13.08.2020.

Зазначимо, що на заході будуть дотримуватись усіх санітарних норм, необхідних в умовах адаптивного карантину, так як виступ пройде на свіжому повітрі. Відкрита видова тераса дозволить помилуватися прекрасною панорамою Києва і мальовничою набережною Дніпра, насолоджуючись виступом улюбленого виконавця.

Чарівна атмосфера свята в комплексі Queen (Київ)

На гостей вечірки чекає не тільки захоплююче шоу, але і чудова кухня, яка задовольнить побажання навіть найвибагливішого гурмана. Queen Kyiv — унікальний ресторан у Києві, який підкорює серця гостей і закохує в себе з першого погляду. Грандіозний проект представляє Bulldozer Group — ресторанний холдинг зі світовим ім'ям, під егідою якого відкриті кращі ресторани Києва, а також за межами України.

Queen Kyiv — по-справжньому ідеальний ресторан для святкування дня народження та інших знаменних подій. Гостей закладу очікує достаток смачних страв, розкішний інтер'єр в обрамленні квіткових композицій і надзвичайна розмаїтість всіляких розваг.

Комплекс складається з декількох концептуальних просторів, серед яких — масштабний Ballroom з обладнаною сценою для проведення концертів відомих виконавців, а також затишний lobby bar, де можна розслабитися з ароматним кальяном, освіжаючими коктейлями і прекрасним музичним супроводом. Окрім того, отримати максимум задоволення від відпочинку в приємній компанії можна в залі караоке з якісним музичним обладнанням, професійним освітленням і легендарними вокальними мікрофонами бренду Shure.

Усі відтінки смаку: неповторне авторське меню

Меню ресторану, розроблене шеф-кухарем Володимиром Болібрухом і бренд-шефом Сергієм Юрчишиним, являє собою чудове поєднання української, японської та італійської кухні, в якому особливе місце займають ароматні страви з печі. Справжнім гурманам неодмінно припадуть до смаку частування, приготовані у російській та італійській печі, а також в хоспері. Кожна зі страв є справжнім гастрономічним шедевром, створеним істинними кулінарними маестро.

На окрему увагу заслуговує десертна карта. У ній представлені апетитні десерти на будь-який смак — від ароматного фірмового пирога і ніжної панна-котти до чудового фондану та чизкейка з чорною ікрою.

Ідеальним доповненням до дивовижної вечері стануть благородні напої, представлені в багатій винній карті. Не розгубитися серед різноманіття вин із різних країн світу допоможе професійний сомельє.

Пориньте у святкову атмосферу та подаруйте собі незабутні враження, відвідавши ресторанний комплекс Queen Kyiv, розташований за адресою: Київ, вул. Набережне шосе, 25. Забронювати столик стало ще простіше завдяки мобільному додатку Queen Kyiv.