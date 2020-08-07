Серед відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи з медичних закладів Києва.

Комерційному директору компанії, яка спеціалізується на утилізації відходів, повідомлено про підозру в порушенні санітарних правил і норм запобігання інфекційним захворюванням, які могли спричинити поширення цих захворювань (ч. 1 ст. 325 КК України).

Про це повідомляють на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, у тому числі медичних і біологічних, замість утилізації таких відходів у спеціально відведених для цього місцях шляхом спалювання вивозила їх на стихійні звалища та звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області.

Серед медичних відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи з медичних закладів Києва, у тому числі - з інфекційних відділень.

Правоохоронцями задокументовано факт вивозу вказаних відходів вантажним автомобілем на один з таких полігонів у Київській області.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, у квітні повідомляли, що в Києві відкриють 10 пунктів прийому медичних відходів від населення.