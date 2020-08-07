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ОБСЄ вперше з початку роботи на Донбасі не зафіксувала порушень режиму "тиші"

Жодного порушення не було ні в Луганській, ні в Донецькій областях.

ОБСЄ вперше з початку роботи на Донбасі не зафіксувала порушень режиму "тиші"
Миссия ОБСЕ проводит плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорно-Карабахской Ре
Фото: tert.am

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ вперше від початку своєї роботи на Донбасі не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

За останню добу жодного порушення не було ні в Донецькій, ні в Луганській областях.

"Уперше відтоді, як Місія почала систематичний збір даних, за звітний період вона не зафіксувала порушень режиму припинення вогню ні в Донецькій, ні в Луганській областях", - зазначено у звіті.

Усього з початку останнього перемир'я СММ ОБСЄ зафіксувала 251 порушення режиму припинення вогню.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СMM) розпочала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України в ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року на засіданні ТКГ сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.

Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року сторони конфлікту мають дотримуватися режиму повного та всеосяжного припинення вогню

Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ.

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