Призначення Піскуна радником генпрокурорки – неправильне рішення, - радник голови ОП
Призначення Піскуна радником генпрокурорки – неправильне рішення, - радник голови ОП
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
Ультрас "Динамо" висунули ультиматум Суркісу
Ультрас "Динамо" висунули ультиматум Суркісу
Зеленський призначив заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича — Татарова
Зеленський призначив заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича — Татарова
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
ГоловнаСуспільствоЖиття

66% українців цього літа у відпустці не були і не збираються, - опитування

Лише 9% наших співвітчизників виїжджали або планують поїхати за кордон.

66% українців цього літа у відпустці не були і не збираються, - опитування
Фото: Сергей Нужненко

Лише 16% українців улітку цього року були у відпустці. Ще 18% - планують її на це літо. Водночас, 66% не були у відпустці і не планують це робити.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 5 серпня.

"Серед тих, хто вже був у відпустці, або тільки планує її, 43% проводитимуть її у своєму населеному пункті, і стільки ж - у іншому регіоні України, лише 9% виїжджали або планують поїхати за кордон", - йдеться у повідомленні на сайті "Рейтингу".

Тих, хто планує відпустку відносно більше серед молодших і заможнішних.

Опитування було проведене серед повнолітніх українців у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Нагадаємо, ще на початку квітня півмільйона киян взяли відпустку за свій рахунок у зв’язку з карантином.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також