66% українців цього літа у відпустці не були і не збираються, - опитування

Лише 16% українців улітку цього року були у відпустці. Ще 18% - планують її на це літо. Водночас, 66% не були у відпустці і не планують це робити.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 5 серпня.

"Серед тих, хто вже був у відпустці, або тільки планує її, 43% проводитимуть її у своєму населеному пункті, і стільки ж - у іншому регіоні України, лише 9% виїжджали або планують поїхати за кордон", - йдеться у повідомленні на сайті "Рейтингу".

Тих, хто планує відпустку відносно більше серед молодших і заможнішних.

Опитування було проведене серед повнолітніх українців у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Нагадаємо, ще на початку квітня півмільйона киян взяли відпустку за свій рахунок у зв’язку з карантином.