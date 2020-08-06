Хлопчика, який єдиний вижив у ДТП на Старообухівській трасі, виписали з лікарні

Хлопчика, який єдиний вижив у масштабній ДТП на Старообухівській трасі, виписали з лікарні. Про це LB.ua повідомили у пресслужбі Прокуратури міста Києва.

"Хлопчика виписали з лікарні близько тижня тому, - розповіли у прокуратурі. - Його фізичний стан, за словами родичів, задовільний, а от психологічний важкий".

Наразі хлопчик перебуває з родиною свого дядька. Збір коштів на допомогу родині припинений.

У прокуратурі також повідомили, що тривають експертизи, зокрема, судово-медична, трасологічна та наркологічна експертиза підозрюваного. Результати експертиз будуть відомі за тиждень.

Нагадаємо, що за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai і Mercedes. На місці загинули три людини: мама, тато, 8-річна донька. Двох синів (10 і 12 років) госпіталізували, життя молодшого з них через важкість травм лікарям урятувати не вдалося. Старший хлопчик тривалий час перебував у столичній лікарні «Охматдит».

Водій Mercedes - Антон Желепа - залишився живим. Алкотестер показав вміст алкоголю в крові на рівні 1,32 проміле. 14 липня Шевченківський райсуд заарештував його без права на заставу до 9 вересня 2020-го. Підозрюваний відмовився від адвоката. Раніше він був судимий.