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Суд обрав запобіжний захід винуватцю ДТП під Києвом, в якій загинуло чотири людини

Водій відмовився від адвоката. 

Суд обрав запобіжний захід винуватцю ДТП під Києвом, в якій загинуло чотири людини
Антон Желепа
Фото: скрін відео

Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід Антону Желепі, який у стані сп'яніння спричинив ДТП під Києвом, у якій загинули чотири людини.

Суд заарештував його без права на заставу до 9 вересня 2020-го, оголосив суддя. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець повідомила у Facebook, що підозрюваний відмовився від адвоката.

Вона додала, що раніше Желепа був судимий за іншу смертельну ДТП. 

Зараз йому загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, що за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai і Mercedes. На місці загинули три людини: мама, тато, 8-річна донька. Двох синів госпіталізували, життя одного з них через важкість травм лікарям урятувати не вдалося. 

Як відомо, в Україні з 1 липня набули чинності зміни до законодавства, які передбачали кримінальну відповідальність за водіння в стані сп'яніння.

Однак ця норма діяла приблизно добу, оскільки вже 3 липня Зеленський підписав закон, який скасував кримінальну відповідальність і повернув адміністративну.

13 липня, після смертельної ДТП, Зеленський скликав Раду на позачергове засідання для прийняття в першому читанні законопроєкту про посилення відповідальності за ДТП у нетверезому стані. 

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