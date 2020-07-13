В Києві ексочільника МОЗ Криму засудили на 10 років за держзраду

Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок колишньому очільнику російського "Міністерства охорони здоров’я" анексованого Криму Петру Міхальчевському.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"13 липня 2020 року колегією суддів оголошено вирок у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2201811000000028 по обвинуваченню Міхальчевського П.С. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 КК України", - йдеться у повідомленні.

Так, Міхальчевського визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в редакції від 05.04.2001 р. (держзрада, - ред.) та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Водночас за ч. 2 ст. 110 КК України Міхальчевського П.С. виправдано у зв’язку з недоведеністю вчинення ним кримінального правопорушення.

Відповідно до обвинувального акта Петро Міхальчевський обвинувачується в цій частині у вчиненні дій з метою зміни меж території України або державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

"Вказані в обвинувальному акті фактичні обставини в цій частині не підтвердженні ні показаннями допитаних в судовому засіданні свідків, ні даними досліджених судом протоколів оглядів, в тому числі й даними висновків проведених у справі експертиз. Тому відсутні підстави вважати встановленим і доведеним факт, що обвинувачений був одним з організаторів референдуму", - повідомили в суді.

Із 8 січня 2018 року Петро Міхальчевський перебував під вартою: спочатку він утримувався в слідчому ізоляторі Херсона, влітку його перевезли до київського СІЗО.

У червні 2019 року розслідування у справі ексміністра було завершене. 9 липня минулого року суд перевів Міхальчевського з ізолятора під домашній арешт.

Петро Міхальчевський обіймав посаду міністра охорони здоров’я Криму з 27 лютого по 10 червня 2014 року в підконтрольному Росії уряді. Прокуратура Автономної республіки Крим вважає, що тим самим він скоїв діяння, передбачені статтею 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність) і статтею 111 (державна зрада).

Сам Міхальчевський визнав, що працював міністром охорони здоров’я, але не вважає це держзрадою. Він обґрунтовує це тим, що його обирала на пост Верховна Рада АРК відповідно до законодавства України.