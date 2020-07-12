Стерненко заявив про припинення розслідування нападу на нього

Йдеться про напад на активіста у травні 2018 року.

Сергій Стерненко (зліва) разом з підозрюваним у другому панаді на нього

Підозрюваний в умисному вбивстві колишній очільник одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко заявив про офіційне припинення розслідування нападу на нього.

Про це Стерненко повідомив у "Фейсбуці".

"Розслідування третього замовного нападу на мене і пошук організаторів, посередників і замовника замаху не відбувається. Тепер офіційно. За повідомленням слідчого, провадження у третього нападу на мене зупинили. Формальною підставою для цього стало оголошення в розшук за хуліганство (так, коли тебе намагаються позбавити життя на замовлення, то це у нас "хуліганство") виконавця Олександра Ісайкула", - написав він.

Стерненко додав, що ще у 2019 році СБУ дала втекти його нападнику - Ісайкулу. Аби запобігти цьому, ще у травні активіст звертався із клопотанням до прокурора Бозовуляка з вимогою виділити матеріали стосовно виконавця Ісайкула в окреме провадження, і зупинити вже його, щоб не спливали строки розслідування.

"А основне провадження необхідно було і далі розслідувати, бо досі немає підозр організаторам Подобєдову та Посувайлу і слідство навіть не намагається шукати замовника та всіх інших співучасників", - написав Стерненко.

Він додав, що тепер теоретично жодні слідчі дії можуть не проводитись роками.

Йдеться про напад на Стерненка 24 травня 2018 року. Тоді ді він завдав ножового поранення одному з нападників - Івану Кузнєцову. Невдовзі той помер від отриманих ран. Це був уже третій за півроку напад на Стерненка. Активіст наполягає, що лише захищав своє життя.

Через два роки Стерненкові пред'явили підозру зао ч.1 ст.115 (умисне вбивство) і ч.2 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.

За версією слідства, Стерненко, захищаючись під час нападу, поранив ножем двох людей, а потім наздогнав одного з них - Івана Кузнєцова - і завдав йому смертельне поранення в серце. Тіло загиблого було знайдено майже в 100 метрах від місця першої сутички.

Cам Стерненко в інтерв'ю LB.ua розповів, що вихопив ніж у одного з тих, хто на нього напав, і почав наосліп відмахуватися. Після цього нападники почали тікати, а через 30-40 метрів один з них упав - у нього була серйозна рана на животі.

15 червня Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

24 червня активіст заявив, що Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який є одним з нападників на нього і який помер від отриманих ран. Також, за словами Стерненка, суддя Шевченківського райсуду не дав дозвіл на затримання спільника Кузнєцова Олександра Ісайкула, який 17 березня виїхав з України.

25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки України завершила розслідування кримінальної справи за підозрою його в умисному вбивстві.

У день засідання з розгляду апеляції під судом зібралися прихильники Стерненка. Підтримати його прийшли активісти, нардепи і екс-глава МОЗ Уляна Супрун.