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На Львівщині чотирьом лікарям оголошено підозру в недбалості, що призвела до смерті багатодітної матері

Здоров’ю немовляти було завдано непоправної шкоди.

На Львівщині чотирьом лікарям оголошено підозру в недбалості, що призвела до смерті багатодітної матері
Фото: З выдкритих джерел

Чотирьох лікарів з Борислава Львівської області підозрюють у недбалому виконанні професійних обов'язків, внаслідок чого померла породілля, а здоров’ю її новонародженої дитини було завдано непоправної шкоди.

Пресслужба обласної прокуратури інформує, що завідувачу хірургічного відділення, двом акушерам-гінекологам та анестезіологу Центральної міської лікарні м. Борислава повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч.1,2 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2018 року ці медики приймали пологи у 31-річної мешканки м. Борислава. Це була четверта вагітність у жінки. Породіллі мали зробити плановий кесарів розтин, однак після п’яти невдалих спроб інтубації у жінки зупинилося серце. Операцію припинили та розпочали реанімаційні заходи, зокрема інтенсивну терапію. На допомогу покликали львівських медиків. Жінку підключали до апарата штучної вентиляції легень. Проте жодні заходи не допомогли. Наступного дня жінка померла.

Через тривале кисневе голодування та інші ускладнення здоров’ю немовляти було завдано непоправної шкоди.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статті - позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у лютому 2020 київському анестезіологу вручили підозру в халатності через смерть породіллі. Згідно з матеріалами слідства, у червні 2018 року в операційну пологового будинку потрапила 36-річна жінка. Підозрюваний, попри посадову інструкцію, допустив помилку, унаслідок чого жінка померла наприкінці операції. 

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