Розгляд справи про пожежу в одеському коледжі відклали до серпня

Приморський районний суд міста Одеси відклав розгляд справи про пожежу в одеському коледжі до серпня. Причиною такого рішення є неявка учасників кримінального провадження. Про це повідомляє пресслужба суду.

Відзначено, що на сьогодні було призначене підготовче судове засідання, проте учасники не з'явилися.

"08 липня 2020 року на 09 годину було призначено підготовче судове засідання, на яке не з’явилися усі учасники судового провадження, явка яких визнана обов’язковою. Судове засідання відкладено до 03 серпня 2020 року на 15 годину 30 хвилин", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці червня прокуратура передала до Приморського районного суду міста Одеси обвинувальний акт у справі про пожежу в одеському торгово-економічному коледжі. Звинувачення були висунуті проти директора, завідувача господарством, завідувача денним відділенням економіки і підприємництва та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи.

4 грудня 2019 року в результаті пожежі в Одесі в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинули 16 осіб, постраждала 31 людина.