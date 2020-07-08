10 країн відкрили кордони для українців
10 країн відкрили кордони для українців
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Зеленський зізнався в порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
Зеленський зізнався в порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей
СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Порошенку, прокурор оголосив про завершення досудового слідства (оновлення)
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Порошенку, прокурор оголосив про завершення досудового слідства (оновлення)
ГоловнаПраво

Сенцов: "Спроба посадити Порошенка за ґрати в будь-який спосіб – велика помилка Зеленського"

Експолітв'язень вважає розслідування проти Порошенка політичною розправою. 

Сенцов: "Спроба посадити Порошенка за ґрати в будь-який спосіб – велика помилка Зеленського"
Фото: Макс Требухов

Звільнений політв'язень, режисер і письменник Олег Сенцов висловився на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Спроба посадити Порошенка за ґрати будь-яким способом - це дуже велика помилка Зеленського", - написав Сенцов на своїй сторінці у Facebook.

Він назвав розслідування проти Порошенка політичною розправою, яка "дуже нагадує ув'язнення Тимошенко за часів Януковича і має далеке відношення до правосуддя, дає поганий сигнал всьому світу про стан речей в Україні, руйнує її державність і допомагає ворогові".

Нагадаємо, що раніше з підтримкою Порошенка виступили колишній президент Польщі Александр Кваснєвський і експрезидент Європарламенту Пет Кокс. У спільній заяві вони застерегли українську владу від політично мотивованих справ. 

Нагадаємо, що 8 липня відбулося третє засідання з обрання запобіжного заходу Петрові Порошенку. Суддя Сергій Вовк відмовився накладати будь-які зобов'язання на Порошенка та залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід.

Сьогодні Державне бюро розслідувань оголосило про завершення досудового слідства у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки, заявивши про те, що обрання запобіжного заходу неможливе. 

Петро Порошенко підозрюється в тому, що у 2018 році шляхом "явно злочинного указу" схилив голову Служби зовнішньої розвідки Сергія Божка до перевищення ним влади і службових повноважень та призначення своїм першим заступником Сергія Семочка.

Захист Порошенка та сам підозрюваний наполягають, що указ про призначення Семочка був підписаний у межах повноважень президента та не був визнаний неконституційним.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також