Сенцов: "Спроба посадити Порошенка за ґрати в будь-який спосіб – велика помилка Зеленського"

Звільнений політв'язень, режисер і письменник Олег Сенцов висловився на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка.
"Спроба посадити Порошенка за ґрати будь-яким способом - це дуже велика помилка Зеленського", - написав Сенцов на своїй сторінці у Facebook.
Він назвав розслідування проти Порошенка політичною розправою, яка "дуже нагадує ув'язнення Тимошенко за часів Януковича і має далеке відношення до правосуддя, дає поганий сигнал всьому світу про стан речей в Україні, руйнує її державність і допомагає ворогові".
Нагадаємо, що раніше з підтримкою Порошенка виступили колишній президент Польщі Александр Кваснєвський і експрезидент Європарламенту Пет Кокс. У спільній заяві вони застерегли українську владу від політично мотивованих справ.
Нагадаємо, що 8 липня відбулося третє засідання з обрання запобіжного заходу Петрові Порошенку. Суддя Сергій Вовк відмовився накладати будь-які зобов'язання на Порошенка та залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід.
Сьогодні Державне бюро розслідувань оголосило про завершення досудового слідства у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки, заявивши про те, що обрання запобіжного заходу неможливе.
Петро Порошенко підозрюється в тому, що у 2018 році шляхом "явно злочинного указу" схилив голову Служби зовнішньої розвідки Сергія Божка до перевищення ним влади і службових повноважень та призначення своїм першим заступником Сергія Семочка.
Захист Порошенка та сам підозрюваний наполягають, що указ про призначення Семочка був підписаний у межах повноважень президента та не був визнаний неконституційним.