Адвокати Порошенка вимагають викликати слідчого ДБР, що заявив про тиск, як свідка у справі

Адвокати експрезидента Петра Порошенкао вимагатимуть викликати як свідка керівника слідчої групи Державного Бюро Розслідувань Олега Корецького, який напередодні заявив про тиск, який здійснювався на слідчих у справі Порошенка. Про це повідомив сам Порошенко під час судового засідання.

«Сьогодні вранці керівник слідчої групи, який весь рік проводив на чолі цієї групи розслідування 20 з лишнім справ, прийняв декілька поцесуальних рішень. Рішення перше – закриття деяких справ як «трешу», – повідомив Порошенко.

«Цей керівник слідчої групи заявив про тиск на нього з боку фактичного керівника ДБР пана Бабікова у справі Порошенка. І хто на нього може тиснути? Ми твердо переконані, що цей тиск може здійснюватися за вказівкою з Офіса президента України Зеленського, з Офісу Генерального прокурора і особисто генерального прокурора», – переконаний Петро Порошенко.

Також він повідомив, що вимагає створення тимчасової слідчої комісії з цього приводу.

«Це – боротьба не за Порошенка, це наша боротьба за Україну. Це наша боротьба за демократію, за верховенство права, за рух у Європу. І це наша боротьба за те, щоб не дати цим злочинцям перетворити державу в Російську Федерацію, приєднати Україну до Росії, здійснити мрію «п’ятої колони», яка зараз прорвалася до влади», – наголосив Петро Порошенко.