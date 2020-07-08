Порошенко вважає, що його участь у передвиборній кампанії намагаються обмежити

Експрезидент Петро Порошенко вважає, що рішення Печерського суду щодо продовження терміну розслідування ще на три місяці у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка пов'язане з бажанням обмежити його в проведенні виборчої кампанії. Про це він заявив під час мітингу біля будівлі суду.

«Сьогодні вночі, бо всі паскудні і дрібні справи вони роблять вночі, Печерський суд ухвалив рішення продовжити ще на три місяці за межами року, коли закон зобов’язує закінчити справу, розслідування справи про призначення мною заступника керівника розвідки. Вночі такі речі робити – це злочин, під тиском такі речі робити – це злочин, і тиснути – це злочин. Для чого вони це зробили? Щоб витратити ще 15 мільйонів грошей для цих злочинців з ДБР з коштів платників податків. Зробити для того, щоб обмежити лідера опозиції Порошенка проводити виборчу кампанію, бо наступного тижня будуть оголошені вибори, які мають відбутися в кінці жовтня», – повідомив Петро Порошенко.

«Вони хотіли б, щоб Порошенко не мав можливості їздити по Україні. Дуже вони хотіли б, щоб Порошенко не мав можливості їздити і захищати український інтерес по світу. Ми не збираємося виконувати злочинні накази злочинної влади. Бо ми є єдина українська опозиція», – наголосив Петро Порошенко.

Він вважає, що опозицію намагаються залякати.

«Вони нас з вами хочуть залякати. Вони самі раніше були потерпілі, а сьогодні вже стали паралізовані від страху. Вони не здатні нічого робити для України. І вони весь час присвячують тому, щоб запроторити українську опозицію за ґрати», – зазначив Порошенко.