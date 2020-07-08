СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей
СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Зеленський зізнався в порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
Зеленський зізнався в порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
У Полтавській області підірвали авто "Укрпошти" та викрали з нього 2,7 млн гривень
У Полтавській області підірвали авто "Укрпошти" та викрали з нього 2,7 млн гривень
У Києві через витік газу евакуювали мешканців дев'ятиповерхівки (оновлено фото)
У Києві через витік газу евакуювали мешканців дев'ятиповерхівки (оновлено фото)
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
10 країн відкрили кордони для українців
10 країн відкрили кордони для українців
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
ГоловнаПраво

Суд продовжив розслідування справи проти Порошенка до 10 жовтня, - ЗМІ

Рішення ухвалене вранці 8 липня.

Суд продовжив розслідування справи проти Порошенка до 10 жовтня, - ЗМІ
Фото: Facebook/Ирина Геращенко

Печерський районний суд Києва продовжив до 10 жовтня термін досудового розслідування кримінального провадження проти п’ятого Президента України Петра Порошенка за підозрою в підбурюванні до незаконного призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться в рішенні суду, копію якого має агентство Українські Новини.

Під час розгляду судом питання було досліджено обґрунтованість підозри.

За результатами розгляду суд продовжив розслідування проти Порошенка на 6 місяців, тобто до 10 жовтня.

Рішення було ухвалене вранці 8 липня.

Нагадаємо, обирати запобіжний захід Порошенкові Печерський райсуд почав ще 18 червня. Суддя Сергій Вовк відклав обрання запобіжного заходу лідерові "ЄС" на 1 липня й аргументував це зміною клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, а не арешту. Захист Порошенка виступав проти такого рішення, закликаючи ухвалити рішення по суті.

19 червня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що через відсутність складу злочину закрито три кримінальні провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

Провадження, в якому Порошенко є підозрюваним, було порушено за заявою голови Служби зовнішньої розвідки України.

1 липня суддя Вовк знову оголосив перерву в обранні запобіжного заходу Порошенкові. Наступне засідання призначили на 8 липня, оскільки суд вирішив викликати як свідків понятих, присутніх на врученні підозри Порошенкові в Державному бюро розслідувань.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила Печерський районний суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також