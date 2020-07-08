Суд продовжив розслідування справи проти Порошенка до 10 жовтня, - ЗМІ

Печерський районний суд Києва продовжив до 10 жовтня термін досудового розслідування кримінального провадження проти п’ятого Президента України Петра Порошенка за підозрою в підбурюванні до незаконного призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться в рішенні суду, копію якого має агентство Українські Новини.

Під час розгляду судом питання було досліджено обґрунтованість підозри.

За результатами розгляду суд продовжив розслідування проти Порошенка на 6 місяців, тобто до 10 жовтня.

Рішення було ухвалене вранці 8 липня.

Нагадаємо, обирати запобіжний захід Порошенкові Печерський райсуд почав ще 18 червня. Суддя Сергій Вовк відклав обрання запобіжного заходу лідерові "ЄС" на 1 липня й аргументував це зміною клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, а не арешту. Захист Порошенка виступав проти такого рішення, закликаючи ухвалити рішення по суті.

19 червня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що через відсутність складу злочину закрито три кримінальні провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

Провадження, в якому Порошенко є підозрюваним, було порушено за заявою голови Служби зовнішньої розвідки України.

1 липня суддя Вовк знову оголосив перерву в обранні запобіжного заходу Порошенкові. Наступне засідання призначили на 8 липня, оскільки суд вирішив викликати як свідків понятих, присутніх на врученні підозри Порошенкові в Державному бюро розслідувань.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила Печерський районний суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.