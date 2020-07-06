Розгляд апеляції на запобіжний захід Антоненкові перенесли на 9 липня

Київський апеляційний суд відклав на 9 липня розгляд апеляційної скарги захисту фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на обрання йому запобіжного заходу у вигляді решту.

Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, повідомляє Укрінформ.

“Суд, порадившись на місці, ухвалив: відкласти розгляд справи на 16 годину 9 липня”, - оголосив суддя.

Відповідне рішення було прийняте у зв’язку з необхідністю вивчення адвокатами Антоненка клопотання обвинувачення.

2 липня у Національній поліції повідомляли, що справа Шеремета готова до передачі в суд. Термін передачі залежить від підозрюваних і їх захисту.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував музиканта і військового Андрія Антоненко (Ріффмастер). Запобіжний захід неодноразово продовжували.

За версією слідства, саме Антоненко керував діями членів групи, розподілив між ними ролі, купив боєприпаси, забезпечив транспорт і вибрав час убивства. За Шереметом довго стежили, при цьому підозрювані для маскування нібито використовували перуки, сонцезахисні окуляри і змінний одяг.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.