Нацполиция: дело Шеремета готово к передаче в суд

Национальная полиция Украины заявила о том, что дело об убийстве Павла Шеремета готово к передаче в суд. Дата передачи зависит от подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь и их адвокатов.

С момента завершения досудебного расследования прошло 42 дня, сообщили на сайте Нацполиции.

"Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит только от того, когда адвокаты подозреваемых закончат ознакомление с материалами. Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых", - говорится в сообщении.

1 июня Министерство внутренних дел подтвердило завершение досудебного расследования в отношении подозреваемых в исполнении убийства Павла Шеремета. Подозреваемыми являются музыкант Андрей Антоненко, хирург Юлия Кузьменко и контрактница ВСУ Яна Дугарь.

Напомним, что 12 декабря 2020 года глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Организатором убийства следствие назвало музыканта Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера и медика Юлию Кузьменко и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По первоначальной версии следствия, Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.За несколько дней до преступления одна из подозреваемых – Яна Дугарь – якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года якобы Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

21 мая стало известно, что подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрения. Из мотивов преступления убрали "ультранационалистические идеи", изменив на то, что неустановленные лица действовали из личных мотивов "создания резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Дугарь, Антоненко и Кузьменко.

Антоненко теперь значится не как организатор, а как исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко якобы заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. В новом подозрении говорится, что они уничтожили машину Subaru, в которой находился Шеремет, и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку.

К подозрению в исполнении убийства добавили еще два подозрения - в уничтожении имущества (авто Шеремета) и хранении взрывчатки.

После этого от адвокатов подозреваемых стало известно, что полиция закончила досудебное расследование уголовного производства. Яне Дугарь изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог в 168 000 гривен. Сумму для залога волонтеры собрали за три часа.

Позднее "Слідство.Інфо" обвинило полицию в подтасовке данных о передвижении подозреваемых в убийстве Шеремета. Они заявили, что следователи полиции, которые занимаются делом об убийстве Павла Шеремета, сократили маршрут мужчины и женщины, подложивших взрывчатку под авто погибшего. По их мнению, это было сделано, чтобы версия правоохранителей выглядела убедительней.

Полиция опровергла распространенную СМИ информацию об изменении маршрута движения подозреваемых.