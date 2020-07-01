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ГлавнаяПраво

Судья Вовк вновь объявил перерыв в избрании меры пресечения Порошенко

Следующее заседание назначили на 8 июля. 

Судья Вовк вновь объявил перерыв в избрании меры пресечения Порошенко
Фото: Макс Требухов

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк объявил перерыв в избрании меры пресечения президенту и народному депутату фракции "Европейская солидарность" Украины Петру Порошенко.

Перерыв объявлен до 11 часов 8 июля, огласил судья на заседании. 

Прокуратура просила личное обязательство до 10 июня (срок окончания досудебного расследования) с обязательством прибывать к следователю, не выезжать из Киева без разрешения, воздерживаться от общения с фигурантами дела, сообщать о смене места работы, сдать загранпаспорт.

Защита настаивала на отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения.

"Есть два базовых принципа существования государства. Оба называются презумпциями. Первая - презумпция невиновности. Не человек должен доказывать свою невиновность. И только бригада из 14 (прокуроров. - Ред)... Всю ту галиматью, которую они написали... ответственность дает вторая презумпция - презумпция конституционности. Указы президента в рамках полномочий являются конституционными, пока обратное решение не вынесет Конституционный суд", - объявил Порошенко перед тем, как судья огласил решение о переносе. 

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Сергея Божко к превышению им власти и служебных полномочий и побудил его к назначению своим первым заместителем Сергея Семочко.

Защита Порошенко и и он сам настаивают, что указ о назначении Семочко был подписан в рамках полномочий президента и не был признан Конституционным судом как неконституционный. 

Напомним, что избирать меру пресечения Печерский райсуд начал еще 18 июня. Судья Сергей Вовк отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко на 1 июля и аргументировал это сменой ходатайства прокуратуры об избрании меры в виде личного обязательства, а не ареста. Защита Порошенко выступала против такого решения, призывая вынести решение по сути. 

19 июня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из-за отсутствия состава преступления были закрыты три уголовных производства относительно пятого президента Украины Петра Порошенко. 

Производство, в котором Порошенко является подозреваемым, было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки Украины.

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